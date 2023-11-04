ورشة عمل عن أهمية إجراءات الأمان الحيوي للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية

قال اللواء دكتور محمد إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان (أهمية إجراءات الأمان الحيوى للحفاظ على الثروة الداجنة ).

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس ناجى رمضان سالم مدير عام الانتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر، و الدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن، وأطباء ادارة الدواجن بالمديرية، وعدد من مديرى الادارات الداخلية والخارجية، وأطباء أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، وعدد من الأطباء بالمديرية، ولفيف من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الداجنة، والصحة العامة للمواطنين.

وألقت الدكتورة حنان عبدالرؤوف كبير أخصائى الدواجن، محاضرة عن أهمية إجراءات الأمان الحيوي للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية، وتحدثت الدكتورة شيماء الأحمدي عن شروط اللازمة لعمل تراخيص المزارع.