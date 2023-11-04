زهير: هاير ستضع مصر على خريطة المصنعين في مجال الإلكترونيات

قال الدكتور أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة عكفت على مساعدة ودعم هاير لاستكمال مشروعها بمصر

أضاف أن الهيئة لم تدخر أي جهد في دعم هاير، كما تم تقديم أفضل موقع للشركة لتحقيق أهدافها.

اشار إلى أن الهيئة ساهمت في الإسراع في تأمين المرافق بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر وكل الجهات الحكومية لتوفير المرافق المؤقتة لسرعة إتمام الأعمال.

تابع أنه بعد أشهر قليلة نشهد استكمال المرحلة الأولى شارك حسام هيبة في وضع حجر الأساس للشركة منا يدل على حرص الحكومة على دعم المشروعات.

أكد أن هاير أحد الشركات الرائدة التى حصلت على الرخصة الذهبية لايماننا العميق بالشركة ومدى تأثيرها ووجودها ستضع مصر على خريطة المصنعين على مستوى العالم.

أضاف أن الشركة لديها إمكانيات جبارة ولديها مراكز بحث وتطوير متقدمة، مصنع هاير سيكون نقطة انطلاق لمصر والأسواق المجاورة.

قال إن هاير ستصبح قاعدة تصديرية مهمة بمنتجات عالية الجودة مصنوعة في مصر، مما يحدث طفرة كبيرة في الصناعة المصرية.

شدد على أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم حتى تصبح مصر المركز الإقليمي لهاير لتقديم أفضل المنتجات للأسواق الخارجية.

أوضح أن هاير لديها فرصة ذهبية لاقتناص الفرصة التي تقدمها مصر من مزايا تنافسية لأن العالم يتغير، فمصر لديها الكثير من الحوافز التي تقدمها للمستثمرين حتى ننطلق للأمام.