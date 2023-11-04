رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يحضر نهائي دورة كرة القدم بمركز شباب ابن العاص

شهد الدكتور جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، المباراة النهائية في دورة كرة القدم، والمقامة على ملعب مركز شباب ابن العاص، التابع لإدارة شباب كفر صقر، بين فريقي يعقوب والترعة الجديدة، التي انتهت بفوز فريق الترعة الحديدة بنتيجة ٣/ ٠، في مباراة حماسية اتسمت بالندية والروح الرياضية بين الفريقين.

ورحب الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، بأعضاء مجلس النواب الذين حضروا ختام الدوري، مشيدًا بالأنشطة التي يقدمها مركز الشباب والتنظيم والإعداد الجيد لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي روح الولاء والانتماء في أذهان الشباب، كون الدورة تأتي في إطار دعم ورعاية واكتشاف المواهب الرياضية ودعمها، كما أنها متنفس لدى ظهير جماهيري عريض من محبي كرة القدم.

وأشار وكيل الوزارة في كلمته، إلى أن مثل هذه الفعاليات، من شأنها أن تسهم في تبادل الثقاقات ما بين المتنافسين، واتسامها بالروح الرياضية بمثابة الرسالة السامية للممارسة الرياضية وتحقيق الرسالة والهدف الخاص بمراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب لدعمهم ورعايتهم للدورة، وعلى تكثيف الأنشطة داخل مركز الشباب ورعايتهم للمواهب واكتشافها.