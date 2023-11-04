زوجة رئيس صربيا: مصر بلد ملهم للغاية ومدنها ساحرة (شاهد)

أكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أن مدينة شرم الشيخ، ملهمة للغاية، مضيفة:" مصر بأكملها بلد ملهم للغاية ومدنها ساحرة ورومانسية ويسعدني أن أدعوا مواطني صربيا لزيارة مصر".

جمهورية صربيا

وقالت “فوتيتش” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن كل المدن المصرية تستحق الزيارة، مضيفة :"ولكن من ناحية أخرى، أدعوا جميع المصريين للقدوم إلى بلدي الجميل، جمهورية صربيا، فهي دولة حديثة وحيوية وتعتز بالتقاليد التاريخية والصداقات القديمة".

السيدة انتصار السيسي

وقالت :"أود أن أشارككم فكرة واحدة كانت جزء من المحادثة التي اجريتها مع السيدة الأولى، السيدة انتصار السيسي العام الماضي، خلال زيارتي إلى مصر، حول تعزيز التراث الثقافي لمصر خلال بعض المفاهيم الحديثة، وكان لدينا عرض لزيارة في بلغراد لترويج للتراث الثقافي المصري، من خلال مهرجان أطلقنا عليه الأعراق وقد حظي عرض الأزياء باهتمام كبير وشهد توافد كبير بشكل جيد للغاية، وكان الجمهور غارقًا في المشاعر بكل ما رأوه ".