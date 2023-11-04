التحالف الوطني و"حياة كريمة" يجهزان قافلتي مساعدات لإرسالها إلى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه جارٍ تجهيز قافلتي مساعدات جديدتين من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، استقبلت 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عن طريق معبر رفح لإدخالها الي قطاع غزة، مع استمرار المساعي المصرية للدفع بجميع الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أفاد الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بأن عدد الشاحنات التي سُلمت اليوم الجمعة 3 نوفمبر، 102 شاحنة من الإعانات الإغاثية الإنسانية، التي يجري تحديدها وفقًا لاحتياجات ومتطلبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

أوضح الهلال الأحمر المصري، أن الشاحنات تحتوي على إعانات غذائية، عبارة عن معلبات تونة، وصلصة، وأرز، ومكرونة، وزيت وسكر، عطفًا على المساعدات الإغاثية المكونة من مستلزمات طبية «قطن طبي - شاش - مكروكروم طبي - مطهرات جروح - كحوليات طبية»، وأودية «مضادات حيوية - مسكنات للآلام - أدوية للعظام - علاجات للحروق».

طالب الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عبر حسابه على منصة «X»، جمع دول العالم بزيادة التبرعات الإغاثية للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن المخازن الاستراتيجية على وشك النفاد، مشددًّا على الجميع ضرورة استكمال جسر المساعدات الجوية، لأهالي غزة لسرعة إعانتهم، نظرًا لما يلقوه على يد قوات الاحتلال الغاشم.

جهود مصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة:

في سياق متصل، استعرضت وزارة الخارجية الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، وكذلك الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب الجهات المعنية فى الدولة، والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبى يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة.

تناول السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، خلال لقاءٍ مع سفراء وممثلى سفارات الدول الأجنبية، أمس الأول، بشكل تفصيلى، محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة، وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية فى استقبال رعاياها من معبر رفح، خصوصًا فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطنى تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضى المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.

فتح معبر رفح

أشار إلى أن جهود مصر المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، إذْ تم الرد على الاستفسارات الواردة من السفراء وممثلى البعثات الأجنبية فى هذا الشأن، والتطرق إلى الاستعدادات الطبية الجارية لاستقبال الحالات المرضية الطارئة، سواء من الرعايا الأجانب أو من أبناء الشعب الفلسطينى الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، بما فى ذلك تقديم الإسعافات الأولية للوافدين وتوفير سيارات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، من جانب آخر، استعرض السفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، الجهود المصرية المكثفة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطينى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأشار إلى الإجراءات اللوجستية التى تنفذها الحكومة المصرية لإدخال تلك المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا بالدور الكبير الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطينى.

وشدد «خضر» على الأولوية التى تعطيها مصر للدفع بجميع الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع.