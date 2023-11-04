السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زوجة رئيس صربيا: جئت لمصر لإرساء رسالة السلام من شرم الشيخ

تمارا فوتيتش السيدة
تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا

أكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، سعادتها البالغة بزيارة مصر، ومشاركتها في مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ.

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وأضافت “فوتيتش” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سعيدة لوجودي بمدينة شرم الشيخ، حيث أمضيت بعض الوقت لمشاهدة المعالم السياحية، وحضور مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب".

 زيارتها الحالية ليست الأولى لمصر

وأضافت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أن زيارتها الحالية ليست الأولى لمصر، فقد سبقها زيارة أخرى كانت العام الماضي، حيث زارت محافظة الأقصر.

وتابعت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا،:"هذه المرة أنا في شرم الشيخ أرض السلام.. وهذا هو سبب مجيئي، إلى هنا، لإرساء رسالة السلام، ورسالة حول أهمية التعاون والتواصل ورسالة التفاهم والدعم المتبادل .. وهذه هي أساس علاقاتنا الدبلوماسية.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا

وشددت على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، معقبةً :"نحن نحتفل هذا العام بالذكر الـ 115 منذ إنشاء علاقتنا الدبلوماسية، وتطورت الشراكة الاستراتيجية وهو أمر مهم للغاية".

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