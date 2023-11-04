زوجة رئيس صربيا: يجب دعم الشباب وتشجيعهم لتجاوز فترة المراهقة (فيديو)

أكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، على أهمية تمكين الشابات والشباب، ومساعدتهم وتشجيعهم وتحفيزهم ، من خلال طرق مختلفة.

فترة المراهقة

وقالت “فوتيتش” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت" هذا أمر ليس سهل، خاصة عند الحديث عد مرحلة معينة في فترة المراهقة، فهي الفترة الأكثر تحديًا في حياة أي شخص لذا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد الإضافى لمساعدتهم، وتجاوز تلك الفترة".

شبكات التواصل الاجتماعي

وأوضحت ضرورة استخدام شبكات التواصل على سبيل المثال بطريقة أفضل، لأن الشباب لديهم العديد من التجارب السلبية، من خلال هذه الشبكات، ومن المهم حقًا تشجيعهم للأفضل، ومحاولة تغييرهم، وتعزيز بعض القيم الحقيقية وبعض الفضائل في شبكات التواصل الاجتماعي، وليس الأشياء السلبية.