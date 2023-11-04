السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قوات الاحتلال تتوغل في جنوب غزة ليلًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن قواته توغلت في جنوب غزة خلال ليل أمس الجمعة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة

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وزير الأوقاف الفلسطيني يفضح جرائم الاحتلال في غزة.. قصف مئات المساجد (فيديو)

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أصدرت بيانًا بشأن مجزرة مستشفى الشفاء التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي أمس، التي قصف فيها قافلة مركبات إسعاف أمام بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وأدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي قافلة مركبات الإسعاف خلال نقلها جرحى العدوان على غزة باتجاه معبر رفح البري.

 مستشفى الشفاء

وأشارت إلى أنه عند حوالي الساعة 16:05 انطلقت المركبات من أمام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع لعدد 5 مركبات إسعاف 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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