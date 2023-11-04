عيد الحب المصري.. يحتفل المصريون اليوم الرابع من نوفمبر بعيد الحب وذلك تخليدًا لذكرى الكاتب الصحفي مصطفى أمين الذي يعد صاحب هذه الفكرة وقرر تدشين هذا اليوم في مصر.

مظاهر الاحتفال بعيد الحب

وتعد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الحب في مصر هي تبادل الرسائل ذات الطابع الرومانسي والتي تكب باليد منذ القرن التاسع عشر ويتم تبادلها بين الاحباء تعبيرًا عن حبهم ومشاعرهم لمن يحبونهم.

الاحتفال بعيد الحب

ومع مرور الزمن، أصبح الاحتفال بعيد الحب يتمثل في تقديم الهدايا والورود ذات الطابع الأحمر وأيضًا الدباديب الحمراء، بالاضافة إلى الرسائل التي تعبر عن الحب والتقدير.

فكرة إنشاء عيد الحب

تقول بعض الروايات بشأن تخصيص هذا اليوم كعيد للحب حيث تعود الفكرة عندما نشر الكاتب الصحفي مصطفي أمين هذا الاقتراح الذي أرسله له بعض قراءه في عموده "فكرة" بأخبار اليوم فتم اعتماد هذا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة.

وتقول رواية أخرى تعود إلى العام 1974م عندما خرج أمين من السجن وكان يمر بحي السيدة زينب ورأى نعشًا بداخله "ميت" ولا يسير وراه سوى ثلاثة رجال، فعندما سأل أحد المارة عن الرجل المتوفي فقالوا له" أنه رجل عجوز لم يحبه أحد، وبذلك قرر أن يكون هذا اليوم عيدًا للحب في مصر من أجل نشر الحب والسلام والوفاء بين المصريين، وللتعبير عن مشاعر الحب للاخرين.

وقد واجه أمين بعض الانتقادات عند تدشين هذا اليوم وشن عليه هجوم كبيرًا لكنه نجح في النهاية بإطلاق هذه المناسبة، وأصبح يُحتفل به سنويًا.