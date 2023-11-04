(شاهد) إصابة مارك زوكربيرج بتمزق الرباط الصليبي

من المؤكد أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta مارك زوربيرج Mark Zuckerberg لديه خلل في فنون الدفاع عن النفس.

لقد ظل الحزام الأزرق للجوجيتسو متداولًا منذ عامين على الأقل، وقد تصدر عناوين الأخبار للمنافسة (وربما الاختناق) في بطولة إقليمية. بدأت الأمور تتصاعد عندما كان زوكربيرج يتسكع فجأة حول معارك UFC ويتدرب مع أبطال عالميين، وعند هذه النقطة كان من الواضح أن زوكربيرج كان أكثر من مجرد هاوٍ عادي.

الرجل لديه قفص في الفناء الخلفي لمنزله.

خلال الصيف، احتدمت المحادثات حول مباراة ضغينة بين زوكربيرج وزميله ملياردير التكنولوجيا، إيلون ماسك، بسرعة ثم تلاشت على الفور تقريبًا. وبطبيعة الحال، اتهم كل منهما الآخر بالتهرب، لكن زوكربيرج هو الذي لا يزال يحتفظ بفكرة القتال في صدارة ذهنه.

ولسوء الحظ، فقد تأخرت تلك الخطط. في المنشور أعلاه، أعلن زوكربيرج أنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أثناء التدريب، وهي إصابة شائعة ولكنها طويلة الأمد. لقد خضع زوكربيرج بالفعل لعملية جراحية، ولكن من المحتمل أن يكون الجزء الأفضل من العام قبل أن يعود إلى التدريب بأقصى سرعة.

وكتب زوكربيرج: "لقد مزقت الرباط الصليبي الأمامي وخرجت للتو من الجراحة لاستبداله". "ممتن للأطباء والفريق الذي يعتنون بي. كنت أتدرب من أجل نزال تنافسي في الفنون القتالية المختلطة (MMA) في أوائل العام المقبل، ولكن الآن تأخر ذلك قليلاً. ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى. شكرا للجميع على الحب والدعم."

ليس من السهل أبدًا الاستعداد للقتال، لكنه أمر مرهق بشكل خاص بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا وليس لديه خلفية رياضية كبيرة. نأمل أن يتمكن زوكربيرج من العودة بسهولة إلى تدفق التدريب في العام المقبل ويصل إلى القفص في النهاية، لأنه سيكون مشهدًا رائعًا - ماسك أو لا ماسك!