9 طرق لمتابعة أحدث اتجاهات تحسين محركات البحث

في عصر المعلومات المتاحة سريع الخطى، يعد البقاء على قمة اللعبة أمرًا بالغ الأهمية. وإذا كانت لعبتك هي تحسين محركات البحث، فهناك العديد من الطرق للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والاتجاهات والنصائح والحيل لإبقائك مطلعًا ومطلعًا.

بدءًا من الأدلة ومقاطع الفيديو المرئية المجانية على YouTube وغيرها من الأنظمة الأساسية المخصصة للتدريب مثل Google Skillshop، وصولاً إلى دراسات الحالة المجربة والحقيقية، والتجربة والأخطاء، والإرشادات التفصيلية لما ينجح في الواقع العالم (وما لا يحدث)، فإن المعرفة المجانية الوفيرة تشكل صناعتنا. كما أنها تحافظ على أفضل العلامات التجارية في طليعة النظام البيئي الرقمي.

فيما يلي أهم تسع طرق للبقاء على اطلاع بالأخبار والتغييرات والأفكار التحويلية التي من شأنها أن تحافظ على تحسين محركات البحث لديك ومعرفتك في أفضل حالاتها طوال حياتك المهنية.

1. اقرأ منشورات ومدونات SEO

يبدو الأمر واضحًا وربما هو الأكثر شيوعًا (من الواضح أنك تقرأ واحدًا الآن)، لكن قيمته قد لا مثيل لها.

باستخدام نفس الأنظمة الأساسية التي نقوم بالبحث فيها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها كل يوم - محركات البحث - يمكننا العثور بسرعة على مقالات حول مواضيع متنوعة، مما يساعدنا على فهم المفاهيم المعقدة والأفكار الجديدة. ويمكننا القيام بذلك في أي وقت ومن أي مكان متصل بالإنترنت.

يمكننا أيضًا الاشتراك في النشرات الإخبارية للعديد من هذه المنشورات، بحيث تصل إلينا الأخبار حرفيًا.

بالإضافة إلى Search Engine Land، هناك منشورات أخرى تستحق وقتك تشمل Search Engine Roundtable والمدونات المدعومة بالعلامات التجارية، مثل Semrush وAhrefs وMoz.

واحدة من المصادر الأكثر شهرة عبر الإنترنت للحصول على التفاصيل المتعلقة ببحث Google هي مدونة Google Search Central Blog (المعروفة سابقًا باسم Google Webmaster Central Blog).

يمكن أن يساعدك الاشتراك في المدونات واستخدام Feedly أو خلاصات التنظيم المماثلة في الوصول بسهولة إلى موارد القراءة الخاصة بك وتنظيمها للحصول على التحديثات اليومية.

2. الندوات عبر الإنترنت ويوتيوب

يمكنك تعلم أي شيء تقريبًا على YouTube. يعد محرك بحث الفيديو الأكثر شيوعًا في العالم بمثابة مجموعة من المعرفة والإرشادات التي قد تغير الحياة.

وهذا يشمل معرفة وإرشادات تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي.

سواء أكان الأمر يتعلق بالتعرف على جانب محدد ومعقد من تحسين محركات البحث (SEO) أو التعمق في أخبار الصناعة أو التكتيكات الجديدة، يقدم YouTube عددًا لا يحصى من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي يثبت أنه لا يقدر بثمن للملايين كل يوم.

بعض مقاطع الفيديو الأكثر قيمة على YouTube (على الأقل فيما يتعلق بالتسويق الرقمي ومجالات الخبرة المحددة الأخرى) هي ندوات عبر الإنترنت مسجلة مسبقًا.

عادةً ما تتم إدارة هذه الندوات عبر الإنترنت من قبل العلامات التجارية و/أو قادة الفكر في مجالات تخصصهم، ويتم تسجيلها عند بثها لأول مرة، ثم نشرها على موقع YouTube لاستهلاكها من قبل الأشخاص عند الطلب. استخدامها لصالحك.

3. البودكاست

لقد كان نمو البودكاست على مدى العقد الماضي مذهلاً.

ما بدا في السابق يقتصر على المقابلات الغامضة حول مواضيع انتقائية أو مثيرة للجدل، تطور إلى محتوى تعليمي، يشمل موضوعات تتراوح من حساسية الفول السوداني إلى ألغاز القتل وكل شيء بينهما، بما في ذلك تحسين محركات البحث.

تتضمن بعض ملفات البودكاست القوية التي تركز على تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي ما يلي:

البحث عن العلامات التجارية (وما بعدها) مع جيسون بارنارد.

بودكاست SEO Mindset.

ساعة التسويق.

قم بإجراء بعض الأبحاث وابحث عن واحد أو اثنين تحصل على أكبر قيمة (وترفيه) منهما، وابق على اطلاع بالأخبار والاتجاهات عندما يكون ذلك مناسبًا لك.

4. اتبع قادة الفكر

أحد أقوى الإدخالات في هذه القائمة، يساعد قادة الفكر في تحسين محركات البحث (SEO) في تشكيل صناعة التسويق الرقمي وما نتعلمه ونضع إستراتيجياته باستمرار. يشارك معظم هؤلاء الأشخاص أفكارهم وتأملاتهم يوميًا أيضًا.

يمكنك رؤية دليل على ذلك في أي مكان على وسائل التواصل الاجتماعي - تعد X وLinkedIn من أقوى المنصات للحصول على نصائح وحيل تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي.

هناك الكثير من اللاعبين ذوي الأوكتان العالي في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO). وأي شخص لا يتبع على الأقل حفنة من قادة الفكر هؤلاء فهو ببساطة يلحق الضرر بنفسه.

بعض الأشخاص المفضلين لدي الذين يركزون على تحسين محركات البحث يوميًا هم:

ليلي راي

ماري هاينز

مايك كينج

سايروس شيبرد

جلين جابي

برودي كلارك

يميل موظفو Google الرسميون إلى تقديم المساعدة فيما يلي أيضًا:

جون مولر

داني سوليفان

جاري إليس

مارتن سبليت

يمكن لقادة الفكر هؤلاء أن يطلعوك على آخر المستجدات ويلهموك للقيام بأشياء ثورية. يمكنك عادةً متابعتهم في أماكن أكثر من مجرد X.

سيصبح الكثير منهم أصدقاء في الصناعة إذا تفاعلت معهم عبر الإنترنت وعندما تراهم في المؤتمرات أيضًا.

احصل على النشرة الإخبارية اليومية التي يعتمد عليها مسوقو البحث.

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انظر الشروط.

5. المجموعات والمجتمعات عبر الإنترنت

كانت المنتديات والمجتمعات عبر الإنترنت ذات يوم بمثابة شريان الحياة لتحسين محركات البحث الاتصالات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها - ولا يزال لها تأثيرات كبيرة حتى يومنا هذا.

لا تزال المساحات الكلاسيكية مثل WebmasterWorld تحفز المناقشة والمشاركة، بالإضافة إلى مواقع مثل Webmasters Stack Exchange ومنتدى SEO ومجتمع Moz القديم.

لقد أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصالات الصناعية الأخرى إلى ازدحام قائمة منتديات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ولكن لا يزال بإمكانك العثور على أي إجابة تحتاجها تقريبًا في كلتا الحالتين.

6. المؤتمرات

توفر المؤتمرات فرصة فريدة للاستماع والتعلم والتحدث أو العرض إذا كنت مهتمًا.

عادة ما تكون هذه الفرص علاقة لعدة أيام مع العديد من خبراء تحسين محركات البحث (وقنوات التسويق الأخرى) الأكثر شهرة وثاقبة، وهذه الفرص ليست مجانية، ولكن قيمتها لا تقدر بثمن.

يمكنك بالتأكيد العثور على شخص حسن السمعة قريب نسبيًا من المكان الذي تعيش فيه وتعمل فيه أو تحضر مؤتمرًا عن بعد (وعادةً بسعر مخفض) اعتمادًا على خيارات كل مؤتمر للحضور ونقطة السعر.

من أفضل المؤتمرات هي:

سمكس

حانة

موزكون

المؤتمرات هي استثمارات يجب أن تتخلف عنها شركتك دائمًا. إنها رائعة للتواصل مع كبار المحترفين، وتوفر طريقة أصلية لمقابلة اتصالاتك عبر الإنترنت الخاصة بـ SEO شخصيًا.

7. استخدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO).

تساعدنا الأدوات على تعلم أن نكون أسرع وأكثر كفاءة، ولكنها أيضًا تشكل صناعة تحسين محركات البحث.

تعتبر معظم أدوات SaaS للتسويق الرقمي ذات قيمة من أجل:

اكتشاف المشكلات الفريدة للتواجد الرقمي للعملاء.

تبسيط المهام.

اكتشاف طرق جديدة لتحديد ومعالجة الأشياء في حياتنا اليومية.

تقوم فرق المحتوى الخاصة بهم أيضًا بإنتاج محتوى قوي جدًا لنستخدمه لصالحنا.

8. استخدم البحث ومميزاته

يمكننا استخدام جميع الأدوات المتاحة وقراءة مئات المقالات أسبوعيًا، ولكن إذا لم نعمل على البحث في الوقت الفعلي، فستظل معرفتنا دائمًا محدودة.

نحن بحاجة إلى استخدام جميع الأدوات والحيل لتسهيل مهمتنا، ولكن استخدام واختبار واستكشاف بحث Google وجميع محركات البحث الأخرى ذات الصلة سيظل أمرًا بالغ الأهمية إلى الأبد.

يختبر Google دائمًا أشياء جديدة (لذا لا تقع في حب أي تغييرات تلاحظها)، ولكن هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ما تعتقد أنه أفضل تجربة بحث.

اختبر، ثم جرب، ثم افترض، ثم اختبر المزيد.

9. قم بالعمل!

هناك طريقة واحدة فقط لتصبح مُحسنات محركات البحث (SEO) جيدة. وهذا هو مُحسّنات محرّكات البحث (SEO).

جزء من كونك مُحسّن محركات البحث (SEO) هو مواكبة الأخبار والاتجاهات والابتكارات.

التعلم والنمو في الخنادق هو الطريقة الأكثر فعالية والوحيدة لكسب خطوطك.

لقد كانت التغييرات التي رأيتها حتى هذه اللحظة على مدى 13 عامًا مذهلة، بل ومروعة في بعض الأحيان.