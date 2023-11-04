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السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نقل مارك زوكربيرج إلى المستشفى

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض الملياردير الأمريكي رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

 

وكتب زوكربيرج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية".

وأضاف زوكربيرج أنه "كان يستعد لنزال أم أم أي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن".

ويظهر زوكربيرغ في الصور التي نشرها مستلقيا على سرير في المستشفى.

وكان من المخطط سابقا، أن يتقابل زوكربيرج، مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

كما صرح إيلون ماسك، بأن مارك زوكربيرغ، رفض إجراء النزال معه في الكولوسيوم الروماني.


 

الجريدة الورقية