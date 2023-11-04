مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام فولهام

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كرافن كوتيج لمواجهة فولهام في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد و فولهام غدا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز، في إفريقيا والشرق الأوسط .

وتتواجد ريبيكا ويلش مباراة مانشستر يونايتد و فولهام كأول حكمة في تاريخ الدوري الإنجليزي. حيث ستتولى مهام الحكم الرابع.

وكانت ويلش البالغة من العمر 39 عامًا، حققت تقدمًا سريعًا في مجال التحكيم خلال العام الماضي وأصبحت أول امرأة تحكم مباراة في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وكانت ريبيكا ويلش قد بدأت مسيرتها التحكيمية في عام 2010 وكانت تجمع بين التحكيم وعملها في الخدمات الصحية الوطنية، وقد حطمت الأرقام القياسية بتحقيقها هذه الإنجازات المهمة في مجال التحكيم.