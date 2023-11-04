سيول مرتقبة تضرب مصر وتوثقها صور بالقمر الصناعي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سيول جديدة تضرب العديد من المناطق في مصر، خلال الفترة المقبلة، بعدد من مناطق الجمهورية طبقًا لآخر صور موثقة من الأقمار الصناعية.



وأشارت الأرصاد إلى أن هناك سيول جديدة تضرب العديد من المناطق في مصر طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، والتي أبرزت السحب الرعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء وسوف يصاحبها سقوط للأمطار على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول.

أمطار رعدية



ولفتت الأرصاد، إلى أن هناك فرصًا لتساقط الأمطار التي تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة لتكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب سيناء وخليج نعمة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متباعدة، في نفس السياق أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ للاستعداد لأي سيول متوقع حدوثها بعد السيول التي ضربت مساء أمس، مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر جنوب البلاد.

طوارئ بالمحافظات



ورفعت عدد من المحافظات درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، كما قررت عمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ فرق مواجهة الطوارئ ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعضها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، والأجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد، أن أن الشبورة المائية مازالت مستمر على الطرق المؤدية والوجه البحري والسواحل الشمالية بنفس كثافة اليوم، ويفضل إغلاق الطرق وتأخر النزول من المنزل حتى الثامنة صباحًا ليكون اختفت الشبورة.

