مهيب عبدالهادي يكشف وجهة أحمد فتوح المقبلة

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي وجهة أحمد فتوح المقبلة بعد تعثر تجديد عقده مع نادي الزمالك.

وأكد مهيب عبدالهادي أن أحمد فتوح اتفق مع نادي زد على الانضمام له بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وأشار “ هناك مفاوضات من الأهلي مع فتوح ولكن زد أنهى الاتفاق ”.

وأتم “ الزمالك يدرس تجميد أحمد فتوح لنهاية الموسم حال عدم تجديد عقده مع النادي ”.

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.