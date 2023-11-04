مانشستر سيتي في مهمة استعادة صدارة البريميرليج أمام بورنموث

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي عندما يواجه بورنموث في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فقط.

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة الانتصارات بعد اكتساح مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف من أجل الحفاظ على اللقب، بينما يتطلع بورنموث للاستفادة من ميزة الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة وتحسين ترتيبه في الدوري والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويمتلك مانشستر سيتي أفضلية كاسحة على بورنموث حيث فاز في جميع المباريات التي جمعتهما، ويمر الفريق السماوي بفترة توهج الأيام الأخيرة، وبالتالي المهمة صعبة على الفريق الإنجليزي الصغير.

وتقام مباراة مانشستر سيتي و بورنموث مساء السبت، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 HD، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في إفريقيا والشرق الأوسط .