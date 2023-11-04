"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يستهدف قتل النساء والأطفال ويختار المنازل المأهولة بالسكان

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، إن بعض المناطق تعرضت إلى مسح جغرافي، لافتا إلى أن جيش الاحتلال استهدف قصف 50 منزلا في دقيقة واحدة، في حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني للقضاء عليه.

وأضاف محمود بصل ، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل النساء والأطفال ويقصف المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة، لافتا إلى أن أٌقل عملية استهداف ينتج عنها ما لا يقل عن 20 شهيدا وربما يصل العدد إلى 50 شهيدا.

الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع المجازر في قطاع غزة

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع المجازر في قطاع غزة، وما يحدث في القطاع من إبادة لم أشاهدها في حياتي ولا في أفلام رعب هوليوود، لافتا إلى أن القنابل التي تلقى على غزة يصل وزنها إلى طن.





وفي ذات السياق، علق الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، على الذكرى 106 لإعلان بلفور المشئوم، مطالبا المجتمع الدولي بتصحيح خطأه التاريخي، لافتا إلى أن الكيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي المجرمان لن يصححا أخطائهما.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بريطانيا لا تزال تواصل إجرامها بدعمها الكيان الصهيوني في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمجرمين لا يمكن لهم أن يصوبوا ما اقترفته أيديهم.

وطالب أستاذ علم الاجتماع السياسي، شرفاء العالم بضرورة التحالف لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يباد على يد جيش الاحتلال، ودعم المقاومة الفلسطينية التي ستحرر تراب الوطني في يوما ما وسينهي كل هذا العبث الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدولة الاحتلال لإسرائيلي لها عدة دلالات من بينها طمأنت مواطني الكيان الصهيوني بأن الأوضاع آمنه وتحت السيطرة والأمور تجري على ما يرام في ظل الاشتباكات الدامية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال من نقطة الصفر في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور ماهر صافي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كيف يمكن الحديث عن هدنة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وجيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية كل دقيقة في قطاع غزة، وآخرها قبل دقائق حيث قصف مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي وغيرهم.

تابع القيادي بحركة فتح، الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الاحتلال الإسرائيلي لوجستيا في حربها على غزة والقضاء عليها، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة استشهد خلالها 1000 فلسطيني.

