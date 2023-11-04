موعد مباراة مانشستر وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث، في المواجهة التي يترقبها عشاق السماوي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويخشى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي من مفاجأة بورنموث، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل مواصل مطاردة توتنهام على صدارة ترتيب البريميرليج.

في المقابل، يرغب الجهاز الفني لبورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة السيتي، حيث يُدرك اللاعبين والجهاز الفني أن مواجهة مانشستر سيتي قوية ومثيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام بورنموث في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وبورنموث

تُنقل مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الأخيرة.