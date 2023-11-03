الفن المصري يواجه خطر الإرهاب في مسرحية .. الحدق يفهم

قال المنتج عصام شهاب رئيس شركة الشهاب للانتاج الفني والسينمائي أنه من المقرر تقديم العرض المسرحي الجديد الحدق يفهم وذلك عل مدار أسبوعين على مسرح الهوسبير بالقاهرة.

وتتضمن المسرحية سيناريو عن محاربة الارهاب والذي تقوده مصر هذه الايام ضد الارهابيين والخارجين على القانون.

وتتضمن المسرحي أيضاً سير الحياه المصرية بكل ما فيها من من الاحداث الجارية على الساحة العربية الان ودور مصر في مكافحة كل انواع الجريمة ومنها الإرهاب الدولى بالإضافة إلى الحياة فى البيئه المصريه والحياه في الصعيد وما يحدث في مصر والعالم ايضا.

وتأتي المسرحية من تأليف وقصه الفنان سامح الامام ومن اخراج الفنان محمد اسماعيل.

و شارك في البطولة كل من الفنانين هدى فتحي وعيد ابو الحمد ومجدي عبد الحليم وكريستينا وياسر ترك وسامية العربى وعبده الفخراني ومحمد النادي وصلاح جلال وداليا سعيد وخوليو وعصام الكيلانى ومحمد طنطاوى بالاشتراك مع الفنان الكبير الدكتور حسن الطوخي الذي يقوم بدور رئيسي ومحوري في مجربات العرض وهو مدير الامن الوطني الذي يحارب الارهاب بكافه اشكاله مع كل الدول العربية من اجل الامن والامان والسلام في مصر والدول العربية جميعا.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية في نهاية شهر نوفمبر الجاري على مسرح الهوسابير بالقاهرة على أن تنقل بعد ذلك للعرض فى قصور الثقافة بمحافظات مصر.

الجدير بالذكر انه سيتم عرض هذه المسرحية الشهر القادم أيضا بدعوة من إكرام عثمانلى رئيس قطاع الثقافة بقطر والمستشار عبد العزيز عسر رئيس فرع الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين بدولة قطر للعرض هناك وبعد ذلك سوف تعرض فى بعض دول الخليج وهى دوله الكويت والبحرين.