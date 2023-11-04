خدمات مركز تأشير للمقيمين في مملكة البحرين وأنواع التأشيرات المتاحة

تسعى المملكة العربية السعودية لتسهيل رحلات العمرة لمختلف الجنسيات من أنحاء العالم، وتوفير تأشيرات متنوعة سواء للدول العربية أو الغربية، وكان أخرها الخدمات التي قدمتها للمقيمين في مملكة البحرين.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، خدمات مركز تأشير للمقيمين في مملكة البحرين، والتي تيسّر الإجراءات وتسهّل الوصول إلى مكة المكرّمة.

وأوضحت الوزارة أن خدمات مركز تأشير تهدف إلى:

تيسير قدوم زوار المملكة وضيوف الرحمن المقيمين في البحرين. تسهيل رحلتهم عبر تزويدهم بالمعلومات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب التأشيرة. جدولة المواعيد المناسبة سداد الرسوم اللازمة إدخال البيانات تسجيل الخصائص الحيوية إرسال الطلبات إلى القنصلية السعودية تتبع الطلب وتسليم الجواز فور انتهاء الإجراءات.

أنواع التأشيرات المتاحة لزيارة مكة المكرّمة للمقيمين في البحرين

كما قدمت وزارة الحج والعمرة خيارات متعددة ومتنوّعة للمقيمين الراغبين بأداء العمرة من مملكة البحرين، وأوضحت أنواع التأشيرات المتاحة لزيارة مكة المكرّمة للمقيمين في مملكة البحرين ومنها:

حجز باقة عمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية Nusuk.sa

تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين السعوديين، ويكون التقديم عبر: visa.mofa.gov.sa

تأشيرة الزيارة العائلية من الأقارب المقيمين في السعودية عبر: visa.mofa.gov.sa

التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول الخليج عبر: visa.mofa.gov.sa

افتتح وزير الحج والعمرة معرض منصة نسك خلال زيارته للبحرين

يذكر أن توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، كان في زيارة رسمية لمملكة البحرين، وافتتح خلال زيارته معرض منصة نسك للتعريف بالخدمات والمزايا التي تقدم لضيوف الرحمن، كما يلتقي برؤساء شركات العمرة ويؤكد التوسع في الخدمات والمبادرات النوعية لجعل رحلة المعتمرين أكثر يُسرًا وثراء.