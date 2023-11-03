السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشيشني يكشف أسباب خسارة بيراميدز الأولى هذا الموسم

سامي الشيشيني
سامي الشيشيني

كشف الاستديو التحليلي لمباريات الدوري العام المصري عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، عن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز وسوء التوفيق في إحراز الفرص مسئولية خسارة الفريق الأولى في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

txt

راحة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في الكأس

وتحدث ساميّ الشيشيني المحلل الرياضي ونجم الزمالك السابق عبر الإذاعة إن باتشيكو يتحمل الجزء الأكبر من خسارة بيراميدز بسبب التشكيل الغريب الذي بدأ به المباراة بجانب الخطأ الأكبر في تدخلاته والتغييرات التي أجراها والتي لم تضف أي شيء بل أضعفت الفريق كثيرا وتسببت في اهتزاز شباكه بالهدف الثاني.

أشار إلى أن تغييرات المدرب البرتغالي تحمل العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه تدخل بشكل سيء للغاية وتأخر في التبديل لدرجة قيامه بتغييرين في آخر لحظات اللقاء وهو متأخر بهدف وتسببت التغييرات في استقبال الهدف الثاني.

الشيشيني أكد كذلك أن بيراميدز صادفه سوء حظ غريب خلال المباراة ورغم عشرات الفرص إلا أنه لم يسجل بل استقبل هدفين بشكل غريب للغاية وتعرض لهزيمة صعبة ستفقده قمة الدوري الذي اعتلاه خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن الفريق لم ينجح في التسجيل بصورة غريبة وهناك علامات استفهام حوّل أداء نتائج مباريات بيراميدز تحديدا أمام سيراميكا حيث يقدم كل شيء ويخسر في النهاية وتكرر الأمر كثيرا في السنوات الماضية كما أن هناك علامات استفهام كثيرة حول ملعب المقاولون العرب حيث أصبح بمثابة اللغز بالنسبة لبيراميدز خلال السنوات الماضية.

مواد متعلقة

وزير الشباب : الدولة المصرية تعطي كل الدعم والتسهيلات لجذب وتنظيم كبرو الأحداث الرياضية العالمية

الزمالك وبيراميدز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية