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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك وبيراميدز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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ويرغب الجهاز الفني للزمالك في تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب والعودة مرة أخري للبطولة المفضلة للفريق، حيث حقق لقب البطولة في 28 مرة من قبل، فكانت هناك أكثر من 4 مرات متتالية خلال الأعوام الماضية.
في المقابل، يأمل جيمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز في تحقيق الفوز على الزمالك، وذلك للتأهل للنهائي وتحقيق أول لقب في تاريخ السماوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
يلتقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 
تُنقل مواجهة الزمالك وبيراميدز عبر قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال السنوات الماضية.

وكانت جماهير الزمالك قد تلقت صفعة كبيرة اليوم بخسارة الفريق الأول لكرة القدم من نظيره زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

وتعد خسارة الزمالك أمام زد هي الثانية على التوالي بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية.

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