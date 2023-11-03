لمرضى السمنة.. نقص الشهية يزيد من زيادة الوزن والدهون

قال الطبيب أليكسي كالينشيف إن الأشخاص الذين لديهم كتلة دهنية زائدة قد يعانون، على عكس التوقعات، من ضعف الشهية.

غالبًا ما يلاحظ نقص الشهية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وأكد الأخصائي أن الوجبات النادرة يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة رواسب الدهون وزيادة الوزن.

ووفقا للطبيب، فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الوزن غالبا ما يظهرون ميلا نحو أنماط الأكل غير الصحية، على سبيل المثال، لا يريدون تناول الطعام في الصباح ويهملون وجبة الإفطار، أو أنهم لا يتناولون ثلاث وجبات في اليوم.

ومن الشائع في هذه المشكلة تناول وجبة واحدة، حيث يتم استهلاك الجزء الأكبر من الطعام في المساء، مع تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية أو الكربوهيدرات، وهو أمر بعيد عن الصحة.

وأشار كالينتشيف: "في كثير من الأحيان، يكون سبب قلة الشهية هو عادة تناول طعام غير صحي".

وأضاف أنه مع السمنة، لا يستطيع الناس تناول طعام صحي، حيث يُنظر إليه على أنه لا طعم له على الإطلاق، ويحدث هذا التغيير في أحاسيس التذوق بسبب الإدمان على المنتجات الضارة التي تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر على الدماغ.