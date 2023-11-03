الشائعات تجعل بيتسو موسيماني الاكثر بحثًا على جوجل والسوشيال ميديا

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق والمدير الفني للوحدة الإماراتي الحالي، تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بعد تداول العديد من الأنباء بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مؤخرًا بجانب اقترابه من التعاقد مع نادي الزمالك لتولي تدريبه.

وكان موسيماني أصيب بضيق تنفس وانتقل للمستشفى للاطمئنان على صحته ولكن ازداد الأخبار المغلوطة حول الأمر، وأكدت مصادر مقربة من موسيماني أن حالته الصحية تحسنت، وسوف يحدد النادي مدى قدرة المدرب الأفريقي على العودة للتدريب خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد أخر نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد حول وجود مفاوضات بين الفريق الأبيض مع الجنوب إفريقي "بيتسو موسيماني" لتولي تدريب فريق ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق، عقب رحيله عن الوحدة الإماراتي.

وأوضح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا أساس من الصحة للتفكير أو التفاوض مع موسيماني من تدريب الزمالك الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني الحالي بقيادة أوسوريو مستمر وبكل قوة، قائلًا:"مفيش أي اتصال بينا وبين موسيماني احنا بنحترم الجهاز الفني مش من طباع مجلس الإدارة الحالي انه يبقى عندنا مدير فني وبنتكلم مع حد تاني، ولا يمكن احنا ناس بتوع رياضة والمجلس كله رياضيين مش هيكون من اخلاقيتهم أو تفكيرهم الإداري انهم يتفقوا مع حد وناس تاني شغالة".