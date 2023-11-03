سرق 1700 شاشة موبيل.. حبس فني صيانة متهم بسرقة محل تليفونات

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الجمعة، بحبس فني صيانة متهم بسرقة مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية من محل هواتف محمولة في منطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة، المتهم بمقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة محل الواقعة، واعترف بسرقته 20 ألف جنيه، ونحو 1700 شاشة تليفون محمول، و59 هاتفًا، وجهاز "لاب توب" من داخل المحل.

وكشفت تحريات الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بأن المتهم سبق عمله في المحل وبعد القبض عليه أرشد عن مكان المسروقات وتمت إعادتها إلى مالك المكان.

وفى سياق اخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابان بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) ، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.