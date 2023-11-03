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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هدف فوز الشباب على اتحاد جدة "فيديو"

الشباب السعودي
الشباب السعودي

نجح الشباب في تحقيق الفوز اتحاد جدة، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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هدف الشباب أمام اتحاد جدة.. فيديو

 

وكان الشباب قد نجح في الخروج متفوقًا على اتحاد جدة خلال الشوط الأول بهدف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي، ليحافظ على هذا الهدف ويفوز باللقاء.
حيث جاء هدف الليوث عن طريق النجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف التقدم للشباب في الدقيقة 14 من الشوط الأول، حاول بعدها فريق الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك الليوث.
بهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز التاسع ب 15 نقطة.
 

وبدأ الشباب المباراة بتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو
الدفاع: فواز الصقور - نادر الشراري - رومان سايس - حمد اليامي
الوسط: كويلار - حسين القحطاني - إيفر بانيغا
الهجوم: كاراسكو - فهد المولد – كارلوس جونيور

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: زكريا، فليبي، كادش، مهند.
الوسط: فيصل، كانتي، سلطان، رومارينهو.
الهجوم: حمدالله، بنزيما.

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