طبيبة تكشف مفاجأة صادمة عن نظافة فرشاة الأسنان

فجرت طبيبة أسنان أميركية مفاجأة من العيار الثقيل حول عن مدى قذارة فرشاة أسنانك، مدلية بحلول لتجنب تركها تتعفن.

وتشارك الدكتورة إيلي فيليبس، خبيرة صحية وطبيبة أسنان، نصائحها وحيلها للحصول على أسنان بياض كالؤلؤ على حسابها على TikTok، حيث تضم أكثر من 201000 متابع.

وكشفت طبيبة الأسنان المقيمة في أوستن بولاية تكساس عن كمية البكتيريا التي يمكن أن تنمو على فرشاة الأسنان.

وكشفت الدكتورة إيلي، في مقطع سريع الانتشار حصد حتى الآن أكثر من 880 ألف مشاهدة، عن كيفية تجفيف فرشاة أسنانك لكي لا تتحول إلى أرض خصبة البكتيريا.

وأوضحت أن الكثيرون يعرفون أن العفن يمكن أن ينمو على مجموعة متنوعة من الأسطح، ومع ذلك، غالبًا ما ينسى الناس فرشاة الأسنان.

وقالت إيلي: "تصبح فرشاة الأسنان متسخة جدًا، خاصة عندما تكون قريبة من المرحاض، في مناخ رطب حيث توجد رطوبة، والرطوبة هي أسوأ شيء لنمو العفن."

وقالت إن الرطوبة تسمح للبكتيريا الضارة بالنمو داخل الشعيرات.

كشف الدكتور إيلي أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها غسل الشعيرات جيدًا بما فيه الكفاية، حتى لو قمت بغليها في الماء الساخن، لذا في الخل يكمن في إبقاءها ببيئة جافة خارج الحمام.