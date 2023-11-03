القومي للبحوث والإسكان: مدينة طبية بمعهد ناصر ستكون طفرة في منظومة الصحة

كشف الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز يشترك مع وزارة الصحة في تطوير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، والذي يعتبر من أكبر الصروح الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وشدد خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي مقدمة برنامج صناع مصر، الذي يبث على قناة هي ، على أن مشروع مدينة طبية بمعهد ناصر، ستكون عبارة عن طفرة في منظومة الصحة، موضحاً أن المدينة حوالي 1000 حجرة لإقامة المرضى وأجهزة طبية على أعلى مستوى ومبنى للعيادات الخارجية؛ يضم جميع التخصصات ومبنى أورام يضم خمسة أجهزة علاج إشعاعي وعلاج كيميائي طبقا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وتابع رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء " أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة لتطوير بعض المباني ".