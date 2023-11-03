موظف فيسبوك يشهد أمام الكونجرس حول قضايا السلامة في إنستجرام

أعلن موظف سابق آخر في فيسبوك عن مزاعم بأن الشركة فشلت في التصرف بناءً على بحثها الخاص الذي يوضح أن مستخدمي Instagram الشباب كانوا لديهم تجارب ضارة على المنصة. من المقرر أن يدلي أرتورو بيجار، الموظف السابق في فيسبوك ومستشار إنستغرام، بشهادته في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 7 نوفمبر.

بيجار، الذي شرح بالتفصيل جهوده لإثارة ناقوس الخطر داخليًا بشأن مشكلات السلامة في Instagram لصحيفة وول ستريت جورنال، كان موظفًا في Facebook بين عامي 2009 و 2015 وعاد إلى الشركة في عام 2019 لتقديم المشورة لفريق الرفاهية في Instagram. وقال للمجلة إن الأبحاث الداخلية أظهرت أن أكثر من 20 بالمائة من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا "شعروا بالسوء تجاه أنفسهم بعد مشاهدة منشورات الآخرين" وأن 13 بالمائة "عانوا من تحرشات جنسية غير مرغوب فيها في الأيام السبعة الماضية".

تأتي إفصاحات بيجار بعد عامين من تقديم موظفة سابقة أخرى في فيسبوك، فرانسيس هواجن، بحثًا داخليًا حول التأثيرات الضارة لـ Instagram على الصحة العقلية للمراهقين، إلى جانب إفصاحات أخرى حول قرارات مثيرة للجدل داخل الشركة. وبعد فترة وجيزة، أوقف إنستغرام العمل مؤقتًا على تطبيق مخصص للأطفال، وفتحت عشرات الولايات تحقيقًا في الشركة.

في الأسبوع الماضي، رفع 41 مدعيًا عامًا دعوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب "ميزات المنتج الضارة والمتلاعبة نفسيًا" والتي أضرت بالصحة العقلية لمستخدميها الأصغر سنًا. بالنسبة الى صحيفة وول ستريت جورنال، تشاور بيجار مع مسؤولي الدولة بشأن قضيتهم. والآن، هو مستعد لبث تجاربه علنًا أمام الكونجرس.

"من إفصاحات أرتورو، نعلم الآن أن مارك زوكربيرج وآدم موسيري وغيرهم من المديرين التنفيذيين في ميتا قد تم تحذيرهم شخصيًا من أن ملايين المراهقين يواجهون التنمر، ومواد اضطرابات الأكل، والمخدرات غير المشروعة، والاستغلال الجنسي، غالبًا في غضون دقائق من فتح التطبيق،" أعضاء مجلس الشيوخ. وقالت مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنثال، وكلاهما عضو في اللجنة القضائية، في بيان. "بدلاً من معالجة هذه الأضرار القاتلة، واصل فيسبوك إخفاء هذه المعلومات عن الرقابة العامة والكونغرس، وتجاهل التوصيات المتعلقة بحماية المراهقين، وتراجع عن أدوات السلامة، وقام بتفكيك الفرق المسؤولة عن سلامة الأطفال".

لم تستجب Meta على الفور لطلب التعليق. وقالت الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال إنها لا توافق على ادعاءات بيجار بأن أبحاث الرفاهية لم تتم معالجتها، وقالت إن الشركة قدمت العديد من تحديثات السلامة نتيجة لعمل بيجار وفريقه.