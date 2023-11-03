إلغاء تثبيت أدوات حظر الإعلانات بعد حملة القمع الكبيرة على YouTube

إن حملة يوتيوب على أدوات حظر الإعلانات تلحق الضرر بالشركات التي تصنعها. تقول العديد من شركات حظر الإعلانات أن الآلاف من الأشخاص يقومون بإلغاء تثبيت منتجاتهم بعد أن بدأ موقع YouTube في عرض تحذيرات للأشخاص الذين يحاولون مشاهدة مقاطع الفيديو على موقعه على الويب مع تمكين أدوات حظر الإعلانات.

قالت إحدى الشركات، AdGuard، لـ Wired إن أكثر من 11000 شخص قاموا بإلغاء تثبيت ملحق Chrome الخاص بهم كل يوم منذ 9 أكتوبر، مقارنة بـ 6000 عملية إلغاء تثبيت يوميًا قبل تنفيذ YouTube للتغيير. في 18 أكتوبر، قام 52000 شخص بإلغاء تثبيت AdGuard، حسبما قال مدير التكنولوجيا في الشركة أندريه ميشكوف لمجلة Wired. ومع ذلك، فقد ارتفعت عمليات تثبيت النسخة المدفوعة من AdGuard، والتي لم تؤثر عليها حملة القمع على YouTube.

وقالت شركة أخرى لحظر الإعلانات، Ghostery، إن استخدامها كان ثابتًا في أكتوبر، حيث شهدت ثلاثة إلى خمسة أضعاف العدد اليومي لعمليات التثبيت وكذلك عمليات إلغاء التثبيت. والجدير بالذكر أن الشركة قالت إن أكثر من 90 بالمائة من مستخدميها الذين أكملوا استطلاعًا حول سبب إلغاء تثبيت المنتج قالوا إنهم فعلوا ذلك لأن الأداة لم تعد تعمل مع YouTube.

نظرًا لأن حملة YouTube يبدو أنها تؤثر فقط على الأشخاص الذين يصلون إلى موقع الويب الخاص به من خلال Chrome على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، فقد حاول بعض المستخدمين أيضًا استخدام متصفحات أخرى كحل بديل. أخبر Ghostery Wired أن عمليات تثبيت متصفح Microsoft Edge ارتفعت بنسبة 30 بالمائة في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

تساهم إعلانات YouTube بشكل متزايد في إجمالي إيرادات Google. باعت الشركة أكثر من 22 مليار دولار من الإعلانات على المنصة منذ بداية هذا العام وحتى سبتمبر. لكن منصة البث تحاول أيضًا دفع المزيد من الأشخاص للدفع مقابل YouTube Premium، الذي يتخلص من الإعلانات، ويتيح للأشخاص تنزيل مقاطع الفيديو وبث مقاطع الفيديو بجودة أعلى والوصول إلى YouTube Music. في وقت سابق من هذا العام، رفعت الشركة أسعار YouTube Premium بمقدار 2 دولار إلى 14 دولارًا شهريًا.