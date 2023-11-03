تفاصيل إصابة عمر جابر والجزيري خلال مواجهة الزمالك وزد

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من زد بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وتعرض ثنائي الزمالك ‏عمر جابر وسيف الدين الجزيري للإصابة خلال مواجهة اليوم أمام زد.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك عن أن عمر جابر تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الزمالك وزد، حيث كانت سببًا في استبداله‏.

بينما جاءت ‏إصابة سيف الدين الجزيري، والتي استدعت تغييره في مباراة الزمالك وزد، بشد في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية شاملة لتحديد حجم الاصابة‏.

وتسيطر حالة من الغضب المصحوبة بالحزن على جماهير نادي الزمالك، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الثلنية له خلال الجولتين الماضيتين، حيث خسر من إنبي خلال الجولة الماضية بنفس نتيجة مباراة اليوم، في اللقاء الذي استضافه ملعب عثمان أحمد عثمان معقل المقاولون العرب.

ويحل الزمالك بهذه الهزيمة في جدول ترتيب الدوري العام المصري، حيث يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.

في نفس السياق، ينتاب حالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حالة من القلق، بعدما أصبح مُهدد بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد الخساراتين المتتاليتين من إنبي وزد، بجانب المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق تحت قيادته.