ناسا تكتشف كويكبًا يُدعى دينكي له قمر خاص به (فيديو)

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2021 لاستكشاف كويكبات طروادة المحاصرة بالقرب من كوكب المشتري، اكتشافًا مثيرًا للاهتمام. عثرت المركبة الفضائية على كويكب، يُطلق عليه اسم Dinky، وله في الواقع كويكب أصغر يدور حوله، كما ذكرت مجلة Scientific American في الأصل. صحيح. إنه في الأساس قمر له قمره الخاص. إنها أوروبوروس من الفضول الكوني.

المصطلح الفني هنا هو زوج كويكب ثنائي، وقد رصدت لوسي دينكي، واسمه الحقيقي دينكينيش، أثناء تحليق سريع بالقرب منه. وذلك عندما رصدت المركبة الفضائية "القمر" الأصغر الذي يدور حولها.



قالت جيسيكا صن شاين، عالمة الكواكب في جامعة ميريلاند، لمجلة ساينتفيك أمريكان: «كان وجود ثنائي أمرًا محتملًا بالتأكيد». "لكن ذلك لم يكن متوقعا، وهو أمر رائع حقا."

في واقع الأمر، لم يكن من المفترض أن تجد الذبابة بمفردها أي شيء جدير بالملاحظة. لقد كانت مجرد تجربة تجريبية للفريق لصقل مهارا قبل التحقيق في كويكبات طروادة المذكورة أعلاه والتي تدور حول الشمس أمام كوكب المشتري وخلفه. أراد الفريق التأكد من أن مسبار لوسي سوف يلتصق بنجاح بصخرة فضائية، حتى عندما يتحرك كلا الجسمين بسرعة كبيرة. خمين ما؟ انها عملت. وقال هال ليفنسون، عالم الكواكب في معهد أبحاث الجنوب الغربي والباحث الرئيسي في مهمة لوسي، إن الاختبار كان «ناجحًا بشكل مذهل».

أما بالنسبة إلى Dinky والقمر الصناعي الخاص به، فلا يزال أمام علماء ناسا طريق طويل ليقطعوه في تحقيقاتهم، حيث تم إرسال حوالي ثلث البيانات ذات الصلة فقط إلى الأرض. أصدرت وكالة ناسا سلسلة من الصور تظهر دينكي وقمره الزائف، ولكن ليس هناك أي بيانات فعلية حتى الآن.

ومع ذلك، حتى من خلال هذه الصور فقط، يمكنك معرفة الكثير عن هذين الجرمين السماويين. هناك سلسلة من التلال الاستوائية المرئية على الجسم الرئيسي لـ Dinky المعروف أيضًا باسم Dinkinesh وخط التلال الثانوي المتفرع منه. الكويكب الأم مغطى بالحفر، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لضربات عديدة من قبل الكويكبات الأخرى. يقول ليفينسون إن هناك المزيد من الصور القادمة من القمر الصناعي الثانوي، وأن هذه الصور تشير إلى أن الكويكب الصغير لديه بعض الأشياء "المثيرة للاهتمام" الجارية. ويواصل القول إن الشكل "غريب حقًا".

أزواج الكويكبات الثنائية ليست نادرة، حيث وجد الباحثون أن حوالي 15% من الكويكبات القريبة من الأرض تتميز برفيق مداري لطيف. ولا تزال وكالة ناسا والباحثون التابعون لها ينتظرون المزيد من البيانات حول هذا الزوج، بما في ذلك الصور الملونة والتحليل الطيفي الذي ينبغي أن يلقي المزيد من الضوء على الكويكبين. يقول ليفينسون: "هناك الكثير من الأشياء الرائعة القادمة."

في هذه الأثناء، ستواصل لوسي مهمتها الأصلية، وهي التحقيق في كويكبات طروادة الغامضة بالقرب من كوكب المشتري. سوف تتواصل مع واحد في عام 2025.