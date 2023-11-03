بالصور.. منتخب الناشئات يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة الكونغو

خاض منتخب مصر للناشئات مساء اليوم مرانه الأول على هامش معسكره المغلق الذي انطلق اليوم، والذي يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.



وتحت قيادة المدير الفني محمد كمال بدأ مران منتخب الناشئات بمجموعة تدريبات بدنية متنوعة بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبات، كما اشتمل المران على شق فني تضمن تنفيذ العديد من الجمل الخططية، وسط توجيهات متواصلة من الجهاز الفني للاعبات.



ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.