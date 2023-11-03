علاء ربيع رائد أعمال: قطاع تكنولوجيا المعلومات محفز للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية

قال رجل الأعمال علاء ربيع، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تعمل جاهدة لتصبح مركز أعمال في أوروبا وآسيا وأفريقيا ومركزًا تكنولوجيًا استراتيجيًا في المنطقة العربية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تعد أحد أهم المجالات الحقول الصاعدة بسرعة.



وأضاف رائد الأعمال علاء ربيع أن الخريطة التكنولوجية تقدم مذهل ومبهر لدرجة أن العديد من الدول تحاول تبني أساليب وخبرة مصر لتحقيق الأمن والمستقبل من خلال الطرق والمسارات الاقتصادية والتكنولوجية. وهذا يؤكد أن مصر تتحرك بسرعة وبشكل منظم نحو المستقبل وتسير في اتجاه ترتيب جدي وقوي للأولويات الاقتصادية.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حافز للنمو الاقتصادي في مصر، حيث كان هناك عدة مبادرات لزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال دعم التكنولوجيا الواعدة وتشجيع عدد أكبر من المستخدمين بدءًا من المستهلكين حتى رواد الأعمال في هذا المجال لتبني هذا النوع من التكنولوجيا.

وأشار علاء ربيع رجل الأعمال إلى أن مصر تتبنى سياسة التحول الرقمي بكافة القطاعات، فمثلًا البنك المركزي المصري يرصد مبالغ كبرى للشمول المالي والتكنولوجيا المالية، وكذلك تحول الحكومة تعاملاتها إلى الميكنة والمنظومة الإلكترونية، لتقديم جودة أفضل بتكلفة أقل، ومن ثم حياة أفضل للمواطن.