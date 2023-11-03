الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة تطهر الكلى بشكل أفضل

أطعمة تطهر الكلى
أطعمة تطهر الكلى

تلعب الكلى دورًا أساسيًا فى تطهير الدم لضمان تكوين البول وإفراز الفضلات الأيضية فى الجسم، ومع ذلك فإن إضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائى يساعد فى تطهير الكلى بشكل أفضل.

 

txt

أعراض لمرض سرطان الكلى لا تظهر في المراحل المبكرة

 

أطعمة تطهر الكلى

ومن أبرز الأطعمة التي تطهر الكلى:

الكرفس

أحد الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ويعتبر مدر طبيعى للبول، مما يزيد إنتاج البول ويطرد السموم من الجسم.

الحمضيات

يوفر استهلاك الليمون أوالبرتقال ترطيبًا كافيًا ويساعد فى طرد السموم من الكلى، بسبب وجود مستويات عالية من السيترات فى هذه الفاكهة، مما يمنع تكون حصوات الكلى.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، فإن تناولها يدعم صحة الكلى، فالأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 تقلل مستويات الدهون فى الدم وكذلك انخفاض ضغط الدم قليلا.

الماء

يلعب الدور الأهم فى تطهير الكلى وإزالة السموم منها، ومع ذلك، يمكن إدراجه فى قائمة الأطعمة التى قد تكون ضارة، لكن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد بشكل كبير فى التخلص من السموم والفضلات.

الجريدة الورقية