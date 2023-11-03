أطعمة تطهر الكلى بشكل أفضل

تلعب الكلى دورًا أساسيًا فى تطهير الدم لضمان تكوين البول وإفراز الفضلات الأيضية فى الجسم، ومع ذلك فإن إضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائى يساعد فى تطهير الكلى بشكل أفضل.

أطعمة تطهر الكلى

ومن أبرز الأطعمة التي تطهر الكلى:

الكرفس

أحد الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ويعتبر مدر طبيعى للبول، مما يزيد إنتاج البول ويطرد السموم من الجسم.

الحمضيات

يوفر استهلاك الليمون أوالبرتقال ترطيبًا كافيًا ويساعد فى طرد السموم من الكلى، بسبب وجود مستويات عالية من السيترات فى هذه الفاكهة، مما يمنع تكون حصوات الكلى.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، فإن تناولها يدعم صحة الكلى، فالأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 تقلل مستويات الدهون فى الدم وكذلك انخفاض ضغط الدم قليلا.

الماء

يلعب الدور الأهم فى تطهير الكلى وإزالة السموم منها، ومع ذلك، يمكن إدراجه فى قائمة الأطعمة التى قد تكون ضارة، لكن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد بشكل كبير فى التخلص من السموم والفضلات.