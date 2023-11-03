يدعم فيتامين بـ12 مستويات الطاقة ووظائف المخ ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، من الصعب عليهم الحصول على كمية كافية منه.

فواكه تحتوي على فيتامين بـ12

وينصح الأطباء بتناول الفواكه المجففة الغنية بفيتامين بـ12، لتعويض نقصه وفيما يلي أبرز هذه الفواكه

المشمش المجفف

تساهم حفنة صغيرة منه في تناول فيتامين B12 اليومي، مما يدعم جهازك العصبي ويعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

التين المجفف

يحتوي على كميات ملحوظة من فيتامين بـ12، قم بتناول القليل من التين المجفف للاستمتاع بطريقة لذيذة لتلبية متطلباتك من الفيتامين.

الزبيب

غنى بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين بـ12، ودمجه في وجباتك الخفيفة أو حبوب الإفطار عادة مبهجة ومغذية.