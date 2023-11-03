ابو التركي فايز .. كيف روج للسياحة الثقافية الفرعونية

حرص البلوجر ابو التركي فايز على الترويج للسياحة الثقافية في الوطن العربي، حيث ظهر عبر العديد من مقاطع الفيديو التي حصدت ملايين المشاهدات يظهر خلالها ترويج الاماكن السياحيه.

بدأ ابو التركي فايز صانع محتوي زيارته للمتحف الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة والذي يحتوي على أكثر من أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية وقام بالتقاط الصور والفيديوهات التي انتشرت بسرعة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد البلوجر ابو التركي فايز الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي نشرها كحيلان الشمري وأكدوا على أهمية السياحة الثقافية في مصر ومكانتها لانها تكشف تفاصيل الحياة المصرية القديمة واسرار الحضارة الفرعونية