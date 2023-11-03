مشروبات تقلل الكوليسترول الضار في الجسم

يحذر العلماء من أنه كلما زادت نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ارتفعت فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات الشرايين.

وأضافوا أن الكوليسترول الضار يمكن الحصول عليه بسهولة عند الالتزام بنظام غذائى عشوائى وغير صحى، فالأطعمة الغنية بالدهون والزيوت، والطعام المقلى، والزيوت والسمن وغيرها من الإضافات الضارة على الطعام، كلها تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية.

وتحمل الأطعمة الغنية بالسكر نفس المخاطر على القلب والأوعية، لأنها ترفع نسب الكوليسترول الضار، وهناك الكثير من المشروبات الصحية التى تساعد على خفض نسب الكوليسترول الضار، وهى هامة وضرورية بإدخالها فى النظام الغذائى اليومى،

ومن أبرز هذه المشروبات :

الشاى الأخضر فهو يعزز من امتصاص الدهون فى الأمعاء، فيجعل الجسم قادرا على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد.

حليب الصويا لأنه يعزز من عمل بعض العناصر أثناء هضم بروتين الصويا مما يقلل من نسب الكوليسترول

مشروبات وحليب الشوفان لأنه يشعر متناوله بالشبع لفترات طويلة، وهو ما يجعل نسب الكوليسترول الضار فى انخفاض.