الشيف أبو عبدالله الطويرب شيف يوضح أفضل مأكولات الشتاء .. أبرزهم العدس

يوضح الشيف أبو عبدالله الطويرب مع دخول فصل الشتاء، تتغير العادات الغذائية في الخليج العربي، ويفضل الناس تناول الأطباق الدافئة التي تمنحهم الدفء والطاقة، وذلك وفق الشيف أبو عبدالله الطويرب.

أشهر أطباق الشتاء وأوضح الشيف أبو عبدالله الطويرب أشهر أطباق الشتاء التي تشتهر في الخليج، وهي العدس والحنيني والعصيدة والمطازيز والجريش أشهرهم السليق والحنيني".

وأشار الشيف أبو عبدالله الطويرب إلى أن السليق هو طبق من الأرز والحليب واللحم، وهو من الأطباق التقليدية في السعودية والكويت والبحرين، بينما الحنيني وهو طبق من التمر والدقيق والسمن، وهو من الأطباق الشعبية في السعودية والبحرين.

العصيدة والمطازيز ونوه الشيف أبو عبدالله الطويرب، بأن العصيدة هي طبق من الدقيق المطحون والماء، وهو من الأطباق الشعبية في السعودية والكويت والبحرين، في حين أن "المطازيز" طبق من العجين المقطع إلى مربعات صغيرة ويتم طهيه في مرق اللحم أو الدجاج، وهو من الأطباق الشعبية في السعودية والكويت والبحرين، إلا أن الجريش هو طبق من القمح المطحون والماء، وهو من الأطباق الشعبية في دول الخليج.

ويضيف الشيف أبو عبدالله الطويرب، أن هذه الأطباق تتميز بطعمها الغني واللذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة،.

ويختتم الشيف أبو عبدالله الطويرب التراث الغذائي الخليجي الطويرب حديثه بالقول إن هذه الأطباق هي جزء من التراث الغذائي الخليجي، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس في فصل الشتاء.