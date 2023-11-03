سلامة: العشرى صحح مسار الاتحاد من جديد

قال محمد أحمد سلامة عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى للوفد ان الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى استطاع تصحيح مسار الفريق الاخضر عقب الفوزين المتتاليين على فريقى المقاولون العرب وسموحة على ارضه بإستاد الاسكندرية ورفعزرصيده الى ١١ نقطة واستقراره حتى الان بالترتيب الثالث بجدول الدورى

وأضاف سلامة بأن العشرى خلال المران الاخير الذى سبق مباراة سموحة كان واضح جدا فى التعديلات التى اجراها سواء فى طريقة اللعب او مع اللاعبين وهو ما حصده زعيم الثغر فى المبارايات الاخيرة مشيرا الى ان سقف طموحات الجماهير مرتفع بوجود الكابتن طارقالعشرى ابن النادى

وتابع عضو مجلس الادارة بأن الفترة القادمة يجب ان يتم استغلالها لزيادة اللياقة البدنية وتلاشى بعض الاخطاء خاصة وان المباراة القادمةامام فريق زد بعد ٢٧ يوم تقريبا حيث ستقام يوم ٣٠ نوفمبر الجارى على ارض بستاد الاسكندرية

وأختتم سلامه حديثه عن هداف الفريق والدوري الموسم الماضى مابولولو قائلا " الحديث عن بيع مابولولو قتل بحثا خلال الفترة الماضية ويجب عدم تشتيت اللاعب والتركيز مع فريق الاتحاد لحين إشعار آخر خلال فترة الانتقالات