تعرض شابين للإصابة بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل- توك توك) في طريق بهنباي الطيبة، في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

إصابة شابين في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول شابين مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل - توك توك) في طريق بهنباي الطيبة في نطاق مركز الزقازيق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وجري نقل المصابون إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بسبب السرعة الزائدة.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

كما تعرض 9 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب سيارة أجرة- صندوق- على طريق أبشواي السياحي باتجاه بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، ما تسببت في إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة تتراوح بين جروح وكدمات متفاوتة بمختلف أنحاء الجسم.

وكانت البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواي، بورود إخطار من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة - صندوق - محملة بالركاب على طريق إبشواي السياحي، باتجاه بحيرة قارون بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من المركز و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.