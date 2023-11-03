يبحث الكثيرون عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تسعى وزارة التضامن على إضافة أسماء جديدة؛ لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على المواطن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الخطوة الثانية: اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الخطوة الرابعة: تسجيل الرقم القومي.

الخطوة الخامسة: الضغط على “استعلام من هنا”.

الخطوة السادسة: ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام للمواطن.

الخطوة السابعة: يظهر للمستعلم أيضًا حالة البطاقة “سارية، متجمدة، إيقاف”.

الخطوة الثامنة: في حالة قبول المتقدم يتم معرفة ذلك من خلال الاستعلام، أما في حالة رفض المستعلم يتم توضيح سبب الرفض.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

1) تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.

2) إثبات أنه ليس عاملًا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

3) ان يكون مصري الجنسية وذلك يشمله وأفراد أسرته.

4) تقديم الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1) علي المواطن ألا يكون لديه ممتلكات مثل منزل أو أرض وما شابه ذلك.

2) في حالة وفاة الزوج، يجب أن تقدم الزوجة شهادة الوفاة.

3) نسخة مصورة من إقرار الوصية على الأبناء الذين فقدوا والديهم.

4) تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.

5) توفر جميع الأوراق المطلوبة لحالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.

6) صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة.

7) في حالة وجود إعاقة، تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.