خطف فتاة واعتدى عليها.. إحالة عامل خردة في الجيزة لـ"الجنايات"

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بإحالة عامل خردة بتهمة خطف فتاة معاقة ومعاشرتها جنسيًا في الجيزة إلى محكمة الجنايات.

خطف فتاة واعتدى عليها.. إحالة عامل خردة فى الجيزة لـ"الجنايات"

كما تبين من خلال التحريات " أن المتهم "محمد.خ"، عامل خردة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بخطف المجني عليها "دعاء.م" بطريق التحايل، بأن استدرجها لمسكنه مستغلًا وهنها وآفتها العقلية مقصيًا لها عن ذويها ومن له حق رقابتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضافت التحقيقات أنه قد اقترنت الجناية بجناية أخرى؛ لأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها؛ مستغلًا ضعف حيلتها وآفتها العقلية، وما إن ظفر بها حتى كبلها معاشرًا لها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290/1،3،4 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 2/1،58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قال احد شهود العيان ؛ بأنه نما إلى علمه بحمل المجني عليها، والتي أقرت له بخطف المتهم لها، وذلك باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغلا آفتها العقلية، وما إن تمكن منها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

كما شهد معاون مباحث مركز شرطة الجيزة ، أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل مستغلًا آفتها العقلية، وذلك بأن استدرجها لمسكنه؛ لإبعادها عن ذويها مستغلا آفتها العقلية، وما إن ظفر بها حتى قام بحسر عنها ملابسها عنوة وتوثيقها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

الداخلية.. كشف ملابسات تداول فيديو لـ "ربة منزل" تستغيث خلال مشاجرة في القليوبية

كما كشفت المتابعة الأمنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ، وتم ضبط الطرفين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكانت البداية بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

وتبين من انتقال أجهزة الأمن وبالفحص ،" وجود خلافات بين كل من عائلة "السيدة المذكورة" وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة، وتحرير الطرفين محاضر متبادلة بينهما.

فى وقت لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول مالك محل أدوات منزلية له معلومات جنائية وشقيقته وطرف ثان مدرس وربة منزل من العائلتين المُشار إليهما تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وتم ضبطهما.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان سيدة ملقاة بسطح منزلها بالدقهلية

وفي واقعة أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة أعلى سطح منزلها بمنطقة البر الثاني بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وقد جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة ملقاة بسطح منزلها بمنطقة البر الثاني.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى جيهان إبراهيم محمد محمد حسن، وتبلغ من العمر 45 عامًا، وعثرت أسرتها على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

وقد جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.