الهلال يضرب الفتح بثنائية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل النجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، حصل عليها اللاعب سالم الدوسري بعد إعاقته من مدافع الفتح داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تمكن النجم الدولي سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للهلال، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0، ويحصل الزعيم على 3 نقاط جديدة يعزز بها صدارته لدوري روشن.

بدأ فريق الهلال المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود - كوليبالي - البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم - ميشيل - مالكوم

الهجوم: ميتروفيتش

بهذا الانتصار يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 32 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.