لهواة التصوير.. المشترى في مقابلة الشمس الليلة

في مشهد بديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية هامة، حيث سيكون كوكب المشتري في مقابلة الشمس.

كوكب عملاق في اقرب نقطة له من الأرض

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، تفاصيل مقابلة كوكب المشترى للشمس، لافتا إلى أن كوكب المشتري العملاق أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية سوف يكون في أقرب نقطة له من الأرض، وفي مقابلة مع الشمس.

وتابع تادرس "سيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة ويظل مرئيًا طوال الليل".

وأوضح أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة، وذلك بفضل انه سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة ، أما لرصد أقمارالمشتري ، فلابد من استخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير يسمح لك برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشتري .

هل اقتراب المشتري العملاق لي اقرب نقطة من الأرض يمثل خطر علينا

ولفت رئيس قسم الفلك السابق، إلى أن التمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأكد أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.