الفحص الطبي لـ450 مواطن من مرضى العيون بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة، والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع البنك الأهلي، بمدن وقرى المحافظة، لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين .

وأشادت نائب محافظ البحيرة ،بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة قامت خلال مبادرة "عنيك فى عنيا" بتوقيع الكشف الطبي على 450 مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها اليوم الجمعة بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ 233 حالة وعمل 143 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 63 مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .