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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا

باتشيكو مدرب بيراميدز
باتشيكو مدرب بيراميدز

أعلن المدير الفني البرتغالي باتشيكو تشكيل بيراميدز الأساسي الذي سيخوض مباراة اليوم ضد سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز .. إيبوكا في الهجوم

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بث مباشر شاهد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمود مرعي- أحمد سامي- محم. حمدي- أحمد فتحي.

الوسط: عبدالله السعيد- رمضان صبحي- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- أحمد توفيق.

الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- أسامة جلال- على جبر- كريم حافظ- بلاتي توريه- يوسف أسامة- سيف جعفر- محمود أوكا- دودو الجباس.

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