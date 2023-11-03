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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون العرب والأهلي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب

يستعد المقاولون العرب لمواجهة قوية تجمعه بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ستاد عثمان أحمد عثمان.

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ويرغب الجهاز الفني للذئاب بقيادة شوقي غريب، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الأهلي، بعد النتائج المتذبذة للفريق خلال الفترة الماضية.
بينما يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن تحقيق الفوز وذلك للخروج من الحالة التي أصابت الفريق بعد الخروج من بطولة دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة المقاولون العرب والأهلي
تنطلق مواجهة المقاولون العرب أمام الأهلي في السابعة من مساء الغد السبت، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والأهلي 
تُنقل مواجهة المقاولون العرب والأهلي عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم.

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