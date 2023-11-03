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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الزمالك أمام زد .. الجزيري في الهجوم

سيف الجزيري لاعب
سيف الجزيري لاعب الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مباراة زد.. هل تكتب نهاية رحلة أوسوريو مع الزمالك

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شاهد مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري بث مباشر

ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .

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