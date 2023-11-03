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الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ منتخب الهوكي الأرضي بالتأهل للنهائي الإفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للهوكى الأرضي، بعد اكتساح أوغندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 9-1 ويصبح على خطوة واحدة من تأهل تاريخي لأولمبياد باريس.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كل الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم.


ولفت الوزير أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم أعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

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